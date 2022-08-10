Трасс похвасталась «самыми жесткими в мире» санкциями против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, заявила, что ввела самый жесткий в мире пакет санкций против России.

На встрече с членами Консервативной партии в Дарлингтоне Трасс подчеркнула, что Великобритания «была первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину», передает ТАСС.

При этом Трасс сообщила об угрозе со стороны Китая, который осуществляет все «более напористую» внешнюю политику. Она обещала, что повысит расходы государства на оборону до 3% ВВП, если станет главой кабмина.

Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» РФ и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».

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