Минобороны показало боевую работу авиации и артиллерии по Украине

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации, а также расчетов САУ 2С-19 «Мста-С» при выполнении огневых задач высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь» в зоне проведения специальной военной операции.

На странице в соцсети «ВКонтакте» Минобороны сообщает, что экипажи разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов Восточного военного округа «продолжают совершать боевые вылеты для уничтожения укрепленных опорных пунктов и бронированной техники вооруженных формирований киевского режима».

Указывается, что «на задачу вертолетчики выходят смешанными группами». Пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов». Пуски «авиационных средств поражения» выполняются «на предельно малых высотах». В результате «только одного вылета на боевое применение были уничтожены пункт управления и скопление бронетехники противника».

В свою очередь, расчеты САУ ведут огонь «на дальности до 30 километров». В ходе выполнения «боевых задач артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника».

Напомним, Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Российские артиллерийские боеприпасы «Краснополь» модификации М2 приобрели новые качества, модернизированные управляемые снаряды получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.

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