Польша грозится, что свергнет Урсулу фон дер Ляйен

Европейская комиссия требует от Польши принятия более серьёзных решений в вопросе обеспечения верховенства права, затягивая из-за этого выделение финансовой помощи в связи с пандемией. Но польские политики заявили, что больше ничего предпринимать не станут, а, наоборот, будут судиться с Брюсселем и даже объединятся с другими недовольными, чтобы свергнуть главу Еврокомиссии, пишет The Guardian.



AP

Национал-консервативное правительство Польши значительно ужесточило свою риторику в противостоянии с Брюсселем, пишет The Guardian. Теперь Варшава угрожает, что будет «стрелять из всех пушек» по Европейской комиссии и, если необходимо, создаст коалицию, чтобы сменить президента Еврокомиссии.

Так, генеральный секретарь правящей партии Кшиштоф Соболевский заявил, что если ЕС попытается припереть Польшу к стенке, то она развернёт против него весь свой арсенал и будет отвечать по принципу «око за око». Речь идёт о нежелании Евросоюза выделать Варшаве €35 миллиардов в качестве помощи при пандемии. По словам политика, если этого не будет сделано, то Польша подаст в суд на Брюссель, будет накладывать вето на инициативы ЕС и соберёт альянс, чтобы свергнуть Урсулу фон дер Ляйен.

Прежде Ярослав Качиньский заявил, что у Варшавы нет причин выполнять свои обязательства по отношению к блоку. «Мы проявили максимум доброй воли, но наши уступки ни к чему не привели, — заявил Качиньский. — Настало время делать выводы».

Как поясняет автор статьи, Варшава и Брюссель спорят уже много месяцев. Так, ЕС требует от Польши некоторых решений в области верховенства права, прежде чем выделить ей субсидии. Брюссель считает, что польское правительство уничтожило независимость судебной системы. Варшава пошла на уступки, распустила дисциплинарную судебную палату, которая вызывала споры, но ЕС этого мало.

Качиньский заявил, что Польша больше не станет ничего предпринимать, а Брюссель, по его словам, хочет уничтожить польскую систему правосудия и подчинить её Германии. И хотя, судя по опросам, большинство поляков выступают за то, чтобы их страна осталась в Евросоюзе, оппозиция отмечает, что такая политика правящей партии может привести к исключению Польши из ЕС, пишет The Guardian.