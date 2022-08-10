 

Потеть неприятно, но что же делать — Испания сокращает энергопотребление

10.08.2022, 5:50, Разное
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Власти Испании установили температурные нормы для общественных мест: летом там должно быть +27 °С, зимой — +19 °С. Местные жители сетуют, но вынуждены смириться, приводит их свидетельства France 24. При этом не на Испании, а на Германии лежит основная задача по достижению энергоэффективности, ведь именно она больше всех зависит от российского газа.

Минимум 27 градусов летом и 19 градусов максимум зимой. Это новые нормы температуры в транспорте, на объектах культуры и в торговых точках Испании.

ПИЛАР ДАШС, местная жительница: Мы заметили изменение температуры. В магазинах уже не так прохладно. И у меня дома тоже. Мы теперь должны экономить электроэнергию. Потеть неприятно, но что же нам делать. Экономия электроэнергии идёт всем на благо.

Хотя Испания уже с этого момента принимает меры, чтобы сократить потребление энергии, но это не самая зависимая от российского газа страна.

ФИЛИПП ШАЛМЕН, экономист, специалист по рынкам природных ископаемых: На самом деле в газовом вопросе есть одна проблемная страна — Германия. У Франции с газом нет проблем. Нужно отдавать себе отчёт, что именно на Германии лежит основная часть обязательств по сокращению поставок российского газа, учитывая, что у Германии нет достаточного количества других источников поставок.

Во Франции всё ещё идёт разработка планов по экономному расходованию энергии. О первых мерах должны объявить в конце сентября. Эммануэль Макрон пообещал в 2024 году сократить потребление энергии на нашей территории на 10 процентов.

Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.


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