Исследование: укрепить иммунитет помогут фитонутриенты

Сохранить здоровье и укрепить иммунитет помогают фитонутриенты, в большом количестве содержащиеся в пище растительного происхождения.

Много фитонутриентов содержится в овощах и фруктах, злаках, орехах, бобовых. Те же каротиноиды, которые являются природными антиоксидантами, получают из тыквы и моркови, но богаты ими и шпинат, арбуз, помидоры, капуста. Эллаговой кислотой, защищающей организм от развития рака, богаты малина, клубника, гранат.

Крайне важны для организма и флавоноиды, так как помогают предотвратить развитие хронических заболеваний и воспалений. Для их получения употребляют цитрусовые и зеленый чай.