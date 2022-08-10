 

Мнение: Британия закупает оружие в Казахстане

10.08.2022, 4:55, Разное
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Британия закупает оружие в Казахстане

Помните фильм «Оружейный барон» про нашего украинского торговца оружием? Сегодня мы вам покажем, что все это реальность, а не выдумка.
Мы получили документы (https://telegra.ph/Velikobritaniya-pokupaet-oruzhie-v-Kazahstane-dlya-Ukrainy-dokumenty-08-09), содержащие проект контракта на приобретение иорданской компанией у казахстанской компании «Техноэкспорт» боеприпасов: снаряды 122 мм. (для гаубиц Д-20); снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30); ракеты для БМ-21 «Град». Общее количество – снарядов 20 тыс., ракет 33 тысячи.
В документах написано, что вооружение предназначено для Министерства обороны Великобритании. Сделка заключается на 69 520 000 долларов США. Курируют сделку МИД Казахстана во взаимодействии с военным атташе Великобритании в Казахстане, который обеспечит пересылку документов и сертификатов конечному пользователю дипломатической почтой.

Также, у нас есть документы о том, что ведутся переговоры о поставках из Казахстана 200 единиц БТР-4 (БТР-82А либо упрощённых модификаций) и боеприпасов для 120 мм миномётов и ПТРК «Конкурс».
Вообще-то, Министерство обороны Великобритании не нуждается в вооружении и военной технике советского производства, т.к. у них совершенно другие стандарты для оружия.

Но больше всего интересно то, как документы о сделке между Иорданией и Казахстаном, которую курирует Великобритания, оказались на компьютерах Главного управления разведки нашего украинского Министерства обороны. Может пан генерал Буданов сможет ответить на эти вопросы?
И что это за «определённые люди, которым должны платить комиссионные»? Мы не сильно разбираемся в хитростях торговли оружием, но фразу «С нашей стороны мы также должны платить комиссионные на стороне Покупателя, так как покупатель не может защитить комиссионные из-за того, что он является контролируемой компанией» поняли. Казахстанская фирма потом должна будет перечислить определённый процент от почти 70 миллионов долларов каким-то людям, которые заложили свой интерес и через иорданскую фирму. Мы давно говорили, что для некоторых война – это в первую очередь возможность быстро разбогатеть. Да, Кирилл Алексеевич? С кем вы там в ОП так ловко придумали эту схему и кто же у нас «Барон»?

https://telegra.ph/Velikobritaniya-pokupaet-oruzhie-v-Kazahstane-dlya-Ukrainy-dokumenty-08-09 – цинк

Я бы не исключал, что это оружие через Иорданию потом поставляется на Украину. Это схема идентична тем схемам, которые реализовывались для поддержки оружием террористов в Сирии.

Источник: Colonel Cassad


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