 

Болгария задумалась о возобновлении поставок газа из России

10.08.2022, 4:45, Новости дня
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Новое правительство Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского газа, сообщил министр энергетики страны Росен Христов.

Христов заявил, что новый кабмин – «правительство технократов», поэтому изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», если поставок от этих «альтернативных поставщиков» окажется «недостаточно», передает РИА «Новости» со ссылкой на bTV.

На фоне энергетического кризиса «Булгаргаз» внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%. Глава комиссии Иван Иванов сообщил телеканалу БНТ, что компания после прекращения поставок покупала его у посредников, а затем перепродавала с 20-процентной наценкой.

В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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