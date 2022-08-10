Британия столкнулась с нехваткой вакцины от оспы обезьян

В Великобритании растет спрос на вакцинацию от оспы обезьян, возникла проблема нехватки вакцины, следует из письма Национальной службы здравоохранения.

Как указывается в письме, запасов вакцины (около 8,3 тыс. доз) хватит на две-три недели, а новые поступления ожидаются только в конце сентября. В стране выявлено 2768 подтвержденных случаев заражения. Агентство по здравоохранению Британии сообщало, что 99% случаев приходится на мужчин (у женщин выявлено всего 22 случая), передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Британские медики зафиксировали инфицирование человека редкой оспой обезья в начале мая. В конце мая сообщалось, что гомосексуальным мужчинам в Великобритании предложат вакцинацию от оспы обезьян в рамках борьбы с распространением этого заболевания.

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