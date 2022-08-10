Названы эффективные способы замедления процесса старения мозга

Ученые доказали, что замедлить старение головного мозга и улучшить когнитивные способности в старости помогут простые, но достаточно эффективные рекомендации.

Необходимо следить за уровнем витамина D. Он отвечает за регуляцию настроения, иммунную систему, усвоение кальция и фосфора, работу памяти. Также важны витамины группы В. Они помогают сохранить память до глубокой старости.

Важно принять во внимание и другие рекомендации. Следует предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, избегать переедания и контролировать свой вес. Немаловажно вести здоровый образ жизни, регулярно выполнять физические и умственные тренировки.