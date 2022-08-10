Эксперты выяснили, опасно ли ощущение падения при засыпании

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10.08.2022, 4:00, Разное
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Специалисты выяснили, насколько опасным является чувство падения во время засыпания и приносит ли оно вред организму. Многие люди жалуются на это состояние.

Оказывается, человек засыпает не сразу, так как сперва идет легкая фаза сна, затем следует медленная, а уже потом глубокая. Именно переход к третьему этапу сопровождается подергиваниями конечностей вследствие активности нервных клеток, ответственных за двигательные сигналы.

Также активность проявляют тормозные нейроны, которые после подергивания оправляют соответствующие сигналы. Мозг начинает думать, что человек падает и будит его. Однако переживать не стоит, так как специалисты доказали, что ощущение падения и пробуждение не наносят вреда здоровью.


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