Эксперты выяснили, опасно ли ощущение падения при засыпании

Специалисты выяснили, насколько опасным является чувство падения во время засыпания и приносит ли оно вред организму. Многие люди жалуются на это состояние.

Оказывается, человек засыпает не сразу, так как сперва идет легкая фаза сна, затем следует медленная, а уже потом глубокая. Именно переход к третьему этапу сопровождается подергиваниями конечностей вследствие активности нервных клеток, ответственных за двигательные сигналы.

Также активность проявляют тормозные нейроны, которые после подергивания оправляют соответствующие сигналы. Мозг начинает думать, что человек падает и будит его. Однако переживать не стоит, так как специалисты доказали, что ощущение падения и пробуждение не наносят вреда здоровью.