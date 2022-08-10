Тренды осеннего нейл-арта: что такое порошковый маникюр, почему он лучше шеллака, как сделать самому

Вот и лето подходит к концу вместе со своими тенденциями в моде, макияже и, конечно, маникюре. Стоит задуматься о трендах предстоящей осени. Вы не сможете не оценить акриловую пудру, укрепляющую ногти и позволяющую создавать различные рисунки и декоративные объемные узоры.

Что это такое

Акриловый порошок – прекрасное средство для создания стильного и эффектного маникюра. Существует несколько его разновидностей.

Для укрепления ногтей используют прозрачный или белый порошок. Применяется он также в фигурной лепке и при наращивании ногтей.

Цветной порошок используют для создания рисунков и узоров. Как уже упоминалось выше, объемных.

Для праздничного дизайна отлично подойдет блестящий порошок. Даже легкий декор не может не привлечь внимания.

Не менее эффектный маникюр можно создать с помощью неонового порошка. В идеале подходит тем, кто любит выделяться из толпы.

Масса преимуществ

Достоинств у порошкового маникюра немало. Во-первых, главным плюсом является укрепление ногтевой пластины. Ногти не только красиво смотрятся, но и прекращают слоиться и ломаться.

Во-вторых, акриловый порошок удобен в использовании. Наносится он очень просто, особых навыков не нужно. К тому же он достаточно долго держится. Профессиональные инструменты используются только лишь для создания на ногтевой поверхности рисунка.

В-третьих, это экономичный вариант. Такой маникюр можно с легкостью делать в домашних условиях. Деньги на дорогие салоны красоты тратить нет необходимости. Нужно просто заранее изучить инструкцию правильного нанесения материала на ногти.

Наконец, нельзя недооценивать множество вариантов дизайна. Рисунки, вензеля и даже имитация вязаного свитера – все зависит от вашей фантазии.

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Немаловажным фактором также является то, что этот материал вы сможете приобрести в каждой специализированной точке продаж. А еще такой маникюр универсален. Его можно сочетать с любым стилем, и подходит он и юным, и зрелым женщинам.

Как это сделать

Для того чтобы сделать порошковый маникюр, можно использовать самые разнообразные техники нанесения. Просто выбирайте тот способ, который нравится вам больше всего. Лишь бы все было сделано правильно.

Вот первый вариант. Изначально выровняйте с помощью пилочки ногтевую пластину. После этого удалите кутикулу и нанесите базовое покрытие. Насыпьте побольше порошка на невысохшие ногти. Высушите их и стряхните остатки кисточкой. Это для тех, кто любит классику, кому не нужны никакие узоры.

Второй вариант – более гламурный. Очистите ногтевую пластину, обезжирьте и подпилите. Нанесите прозрачный лак. Или кремовый. Минут через десять посыпьте ногти акриловым порошком. Лишнее уберите с помощью кисточки. Нарисуйте узоры, которые вам нравятся, на тех ногтях, на которых хотите, или на всех сразу. Они могут быть одинаковыми или разными. Подождите, пока все подсохнет. Покройте ногтевую пластину шеллаком. Если есть возможность, закрепите результат в ультрафиолетовой лампе.

И еще один вариант. Подготовьте ногтевую пластину, как обычно. Нанесите лак. Сделайте рисунок. Только после этого наносите порошок. После того как маникюр высохнет, лишний порошок стряхните. Нанесите закрепляющий лак.