Мнение: “Страна утраченной эмпатии” – от автора!

Вчера проходил мимо той самой “Шоколадницы” на Китай-городе… Словом, завтра жду всех, кто хотел бы получить книгу “Страна утраченной эмпатии” из рук автора с автографом автора!! Очередная СРЕДА в Шоколаднице! Ура!

Адрес: кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда , буквально 50 м от входа в метро, напротив Политехнического музея (вход со стороны Лубянского проезда). Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде!

По традиции – отзывы читателей из Фейсбука и соцсетей:

Алексей Мельников, психотерапевт, ФБ, из его подборки (почему-то)

“ТОП 10 ностальгических книг, пропитанные ароматом 1990-х”

1. Алексей Рощин “Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее”

Новинка от популярного блогера Алексея Рощина. Империя СССР рухнула 30 лет назад. Но она успела навсегда изменить общество. Как советская психология формировала сознание людей, как они адаптировались к новым реалиям и как живут сейчас? Автор провел масштабное социологическое исследование, в котором попытался выяснить, удалось ли обществу создать «нового» человека”.

Из отзывов с сайте ЛитРес:



“На удивление хорошая книга, и совсем не только об эмпатии. Содержит много интересных и иногда неожиданных наблюдений автора. Некоторые выводы можно было бы «расширить и углубить», но такое уже будет выходить за рамки социологии.

Стиль хорош. Рекомендую”.

“Самый грустный вывод из книги – отсутствие эмпатии не просто недостаток, вроде эмоционального безразличия, а самая настоящая гарантия выживания в нынешней российской системе. А в некоторых областях и гарантия продвижения, в чиновничестве уж наверняка”.

“Хорошая книга о нас, о тех травмах, которые мы несём уже не одно поколение, и как они отражаются во всех общественных институтах. Если хотите узнать, что там, в глубине нескольких поколений и почему сейчас наша жизнь устроена так – очень рекомендую”.