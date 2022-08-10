Мнение: Скоро финал…

2 года назад в Белоруссии началась попытка государственного переворота с целью свержения Лукашенко и захвата власти в стране.

Очевидно, что если бы она увенчалась успехом, то сейчас положение РФ в войне с Западом было бы многократно хуже.

Но благодаря помощи России бчб-мятеж внутри страны был подавлен, часть заговорщиков получила или получает различные сроки, а сбежавшие за границу проявляют себя как западные марионетки худшего пошиба, хотя 2 года назад их пытались продать как "совесть нации" и "кристально честных людей"."Старый колхозник с автоматом", которого 2 года назад все списали, до сих пор у власти.

Помнится, перед митингом 16 августа NEXTA писала, что "Скоро финал…" Финал растянулся на несколько месяцев и оказался совсем не таким, каким его видели заказчики переворота.

—