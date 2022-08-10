 

США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

10.08.2022, 3:22, Новости дня
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, сообщила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.

Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».

Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.

Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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