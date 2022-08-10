 

В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией

10.08.2022, 3:22, Новости дня
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.

Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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