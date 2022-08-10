 

Трамп заявил, что Байден знал об обыске в Мар-а-Лаго

10.08.2022, 3:22, Новости дня
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Дональд Трамп утверждает, что глава американского государства Джо Байден знал о намерении ФБР провести обыск в поместье экс-президента США Мар-а-Лаго.

Трамп считает, что таким образом Демократическая партия США пытается помешать ему участвовать в президентских выборах 2024 года. «Байден все знал об этом, так же, как он все знал о «сделках» Хантера (Байдена)», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

«Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго», – сообщил экс-президент, добавив, что США «не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика». По его мнению, обыск стал продолжением политических нападок на него, какими были и обвинения в «сговоре» с Россией и два импичмента.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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