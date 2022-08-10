AFP сообщает о французских ограничениях на посещение россиянами замка Венсенн

9 августа Гражданам РФ запрещено посещать замок Венсенн под Парижем.

Министерство вооруженных сил Франции в понедельник объяснило, что в ответ на запрос агентства France-Presse гражданам РФ ограничен доступ в Шато де Венсенн под Парижем. Это связано с событиями на Украине.

В ведомстве отметили, что некоторые запросы на журналистскую работу могут быть удовлетворены. Это стало ответом на информацию о том, что 28 июля двум российским девушкам было отказано во въезде в Венсенский замок после того, как они предъявили свои российские паспорта. Охранники также заявили, что им было отказано во входе из-за их гражданства.