 

На рынок недвижимости Подмосковья вывели новый ЖК

10.08.2022, 2:45, Разное
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Группа “МИЦ” построит крупный микрорайон рядом с д. Измалково в подмосковном районе Одинцовский. На участке 16 га появится двадцать два корпуса высотой до 17 этажей.

ЖК “Каштановая роща” общей жилой площадью 213 тыс. «квадратов» будет реализован в четыре этапа. В рамках первой очереди предлагаются квартиры площадью от 22,9 кв. м (студии) до 68,2 кв. м (трехкомнатные). Высота потолков – 2,7 м.

Застройщик обещает выполнить комплексное благоустройство и озеленение. На территории новостройки появится большой парк с зонами для отдыха, дорожками для бега и катания на велосипеде. Также будет обустроен бульвар для пешеходов с торговой галереей, оздоровительным центром, фуд-холлом.

Своя инфраструктура включает два детсада, школу, поликлинику и пункт полиции.

Экология района благоприятная, с двух сторон от корпусов находятся лесопарковые зоны. Для жителей появится удобная дорога до ж/д платформы Мичуринец, а также прямой выезд на Минское шоссе.


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