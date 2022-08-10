Эксперты определили добавку, которая может укрепить кости

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10.08.2022, 2:40, Разное
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В зрелом возрасте кости человека становятся не такими прочными и намного дольше восстанавливаются из-за переломов и трещин. Ускорить процесс генерации костной ткани поможет витамин D.

Эксперты выяснили, что употребление кальция не дает желанного эффекта, если в организме мало витамина D. Кальций необходим для роста и регенерации костей, поэтому, например, женщинам после 50 лет выписывают прием 1200 миллиграмм минерала ежесуточно. Мужчинам же следует придерживаться дозировки в 1000 миллиграмм.

В результате нового исследования выяснилось, что витамин D помогает кальцию усваиваться в организме, но с возрастом концентрация полезного компонента в тканях снижается. Поможет восстановить уровень употребление печени говядины, грибов, рыбы. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе в солнечную погоду.


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