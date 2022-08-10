 

Исследование: травля по расовому признаку негативно влияет на психику человека

10.08.2022, 2:40, Разное
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Коллектив ученых доказал, что дискриминация по расовому признаку негативно влияет на микроструктуры головного мозга. Также она повышает риск возникновения расстройств психики.

В исследовании ученых участвовало 79 чернокожих женщин. После прохождения клинического осмотра на наличие травм и психических проблем добровольцев попросили выполнить сканирование мозга. Это позволило определить фракционную анизотропию органа, отражающую движение состава белого вещества. Если процесс нарушен, то это может свидетельствовать об изменениях в структуре мозга.

По сообщениям ученых, женщины, которые подвергались дискриминацией по расовому признаку, было зафиксировано снижение фракционной анизотропии.


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