МИД объяснил цель украинских обстрелов Запорожской АЭС

Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие, сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, Вишневецкий отметил, что Киев так и не объяснил, «для чего российские вооруженные силы вдруг сами себя обстреливают, обстреливают объект, который они контролируют, причем контролируют уже в течение длительного времени», передает ТАСС.

А вот у самой Украины, как указал Вишневецкий, «мотив есть и очень серьезный». Он подчеркнул, что к конференции ДНЯО «приковано очень пристальное внимание», а внимание к Киеву «начинает явно ослабевать». Украине же «нужны деньги и оружие». Поэтому в Киеве «думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды», сказал Вишневецкий.

«Кроме того, украинская сторона занимается откровенным терроризмом. Они обстреливают не только Запорожскую АЭС, но и город Энергодар, где проживает персонал, обслуживающий электростанцию. Очевидно, что они хотят запугать людей там, чтобы они не выходили на работу и чтобы были созданы проблемы в работе Запорожской АЭС», – приводит его слова РИА «Новости».

Россия ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша действий в поддержку визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Ему в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита. И не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся», – сообщил Вишневецкий, добавив, что Москва «готова тесно взаимодействовать с агентством и осуществить инспекцию».

Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

—