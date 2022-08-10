Москва подчеркнула правомерность вывода объектов из-под инспекций по СНВ-3

Действия РФ по временному выводу объектов из-под инспекций по Договору с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) правомерны, сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Как отметил Вишневецкий, «прежде чем запрашивать инспекцию, а американской стороне было предложено это изначально, нужно договориться как нам действовать в этой ситуации». Однако Вашингтон просто «вбросил запрос», его действия «носят явно провокационный характер», на что Москва дала «соответствующий ответ», передает ТАСС.

«По договору мы должны были ответить очень быстро – реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали», – сообщил Вишневецкий, отметив, что речь идет о «процессе дальнейших двусторонних переговоров». Он подчеркнул, что действия РФ «правомерны и правомочны».

Он признал, что «такое происходит впервые» и прежде «механизм никогда не применялся», но Москва воспользовалась своим «правом по договору». Далее последуют «взаимные обсуждения, потом последует какая-то реакция США». Вишневецкий полагает, что не стоит ждать быстрой реакции Вашингтона. Вероятно, США «потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», сказал он.

Как подчеркнул Вишневецкий, «это технический вопрос». До публичного обсуждения «его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционном деятельности», поскольку «там есть немало нюансов», отметили в МИДе.

«С юридической точки зрения наша позиция (о временном выводе российских объектов из-под инспекций по договору) хорошо проработана. Наши предложения предусмотрены договором без детализации того, по каким причинам эта деятельность может быть приостановлена. Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами», – сказал он.

Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – заявили в МИДе.

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