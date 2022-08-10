 

Мнение: Счастливые нулевые

10.08.2022, 2:10, Разное
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“Кстати, о ПИФах
Навеяно предыдущим обсуждением.

Я тут вспомнил свое изумление, когда в начале года встречал в печати бравурные отчеты всяких ПИФов в духе – “ого-го! Какие мы молодцы! В прошлом году мы принесли своим счастливым пайщикам ЦЕЛЫХ 120-130% годовых!” и т.п. Руководители паевых фондов с гордостью сравнивали эти цифры доходности с показателями доходности вложений в банковские вклады – хоть по рублям, хоть по валюте. Конечно, разница впечатляла: в банках и 30% не дают, а тут – 120! Немудрено, что, как пишут, в начале весны народ повалил в ПИФы с деньгами в зубах – с такой силой, что выстроились многочасовые очереди…

А я читал эти “рекламки” и охреневал. Ведь такие показатели, по-хорошему, надо было бы не рекламировать, а прятать в самом дальнем чулане, чтобы люди не разочаровались в твоем профессионализме бесповоротно…
Какие, думал я, “120% годовых”, если один “газпром” – САМАЯ НАДЕЖНАЯ АКЦИЯ, самая торгуемая акция, “голубая фишка” и проч. и проч. – вырос за 2005 г. ВЧЕТВЕРО???
Своей рекламой по итогам прошлого года большинство ПИФов, на мой скромный взгляд, сделали одно из двух публичных признаний:

а) мы не умеем работать на фондовом рынке
б) мы обокрали вас, уважаемые пайщики, на 200-300% годовых.

А как иначе это прикажете понимать?” (2006)

Читаешь сейчас эту запись от 2006 года (ровно 16 лет назад) – и хочется глаза протереть. Что это? Что за бред написан? Какие вклады в банках под 30%?? Какие 120% годовых? Что такое ПИФы??

Ничего этого уже нет и в помине, более того, за 16 лет выветрилась сама память об этом всем у 90% сограждан. А ведь это было! ПИФ – это Паевой Инвестиционный Фонд; они собирали деньги с граждан, обещая вкладывать их на фондовом рынке, в акции “быстрорастущих российских предприятий”. И хотя, как нетрудно видеть, тогда в России бушевала невероятная инфляция (а она и в самом деле была еще в 2006 году двузначной) – акции тоже росли как на дрожжах. Именно поэтому я и возмущаюсь (возмущался тогда) лукавством этих самых ПИФов – хвастают доходностью в 120% (то есть чуть больше чем в 2 раза), в то время как один ГАЗПРОМ вырос за год в 4 раза! Т.е. “инвесторам” достаточно было б просто вложить все средства пайщиков в Газпром (самую надежную акцию, чистейшее “консервативное вложение”) – и отчитаться о доходности в 300%!

Посмотрел комментарии – боже… и в 2006 году, увы, у меня был такой же зоопарк в комментах. В этом смысле ничего не меняется! Набежавшие ослы (тогда еще не постаревшие) нудно “убеждали” меня, еще веселого и открытого миру, что “Газпром” – ненадежная акция”, а мне еще хватало терпения, чтобы ласково и нежно пытаться рассказать каждому, почему и в какой степени его мнение несколько ошибочно…

В общем, шестой год: Путин уже отменил выборы губернаторов – РФ уже ступила на гибельный путь закукливания и милитаризма, который в 2022 году приведет ее к закономерному финалу; но экономика пока еще на подъеме, всё пока еще растет… Интересный мгновенный снимок.

Источник: Размышления вольного социолога


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