Bloomberg – в критически важный момент Эрдоган получил поддержку от Путина

Договорённость Путина и Эрдогана об оплате части российского газа в рублях даст Турции шанс стабилизировать курс лиры и не допустить нового повышения цен, что поможет укрепить рейтинг президента, пишет Bloomberg. В статье отмечают, что российский лидер таким образом оказал серьёзную поддержку своему турецкому коллеге, который готовится к предстоящим выборам.



АР

Президент РФ Владимир Путин оказал своему турецкому коллеге необходимую поддержку в критический момент: по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи двух лидеров было согласовано, что Турция будет оплачивать часть импортных позиций рублями. Это, по мнению Онура Анта, журналиста Bloomberg, стало «великим благом» для Реджепа Эрдогана, поскольку сейчас основной его целью является стабилизация национальной экономики, которая заметно просела, потянув за собой и рейтинг одобрения турецкого президента.

Всенародные выборы в Турции состоятся меньше чем через год, поэтому действующему лидеру необходимо замедлить падение курса лиры и соответствующий рост цен на продукты питания и услуги. Журналист отмечает, что инфляция потребительских цен за последний год подскочила до 80%, что является одним из самых высоких показателей в мире, а турецкому казначейству и компаниям при этом необходимо пролонгировать долларовый долг, притом что с завершением туристического сезона доходы от отрасли снизятся.

При текущих ценах на нефть импорт энергоносителей в Турцию может достичь $70 млрд, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году; при этом оплата части российского газа в рублях даст Турции «фору» в деле регуляции курса лиры и, возможно, поможет предотвратить очередную волну роста цен в преддверии выборов, пишет Онур Ант. Он также напомнил, что «Росатом» уже внёс вклад в увеличение турецких золотовалютных резервов, переведя своей дочерней компании деньги на строительство АЭС на турецком побережье Средиземного моря.

Автор статьи пишет, что Эрдоган ходит по тонкому льду: Турция, будучи членом НАТО, выступает против действий РФ на Украине и отправила туда оружие, в том числе высокоэффективные беспилотники, однако не присоединилась к антироссийским санкциям. Эрдоган стремится углубить экономические связи с Россией на фоне ухода западных компаний, не провоцируя при этом полномасштабного разрыва с союзниками по НАТО, резюмируется в статье Bloomberg.