Тремя отраслями, в которых наблюдался наибольший рост числа рабочих мест, были финансы, маркетинг и ИТ

Российские ИТ, финансы и маркетинг лидируют по росту числа вакансий в июле по сравнению с июнем.

Согласно результатам исследования Work.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС, наибольший прирост новых вакансий отмечен в ИТ, интернете и телекоме – на 21% больше, маркетинге и рекламе +16%, финансах и страховании – 13%”.

По данным службы, по сравнению с июнем 2022 года количество работодателей увеличилось на 7%, а количество соискателей – на 15%.

Большинство июльских вакансий было в сфере торговли – 14% от всех предложений. Еще 11% предложили обрабатывающая промышленность и агробизнес. Работодатели из сферы транспорта и логистики получили 9% всех вакансий.

Еще 7% от общего числа предложений о работе пришлось на сферу услуг, а на строительство и недвижимость – 6%.

В июле 2022 года активность соискателей выросла на 15% по сравнению с июнем 2022 года. Лето традиционно является самым активным временем на рынке труда. Именно в это время многие соискатели стремятся отдохнуть и не искать работу. 15% всех резюме соискателей работы были в сфере услуг, а еще 15% предполагают отсутствие опыта или подготовки.