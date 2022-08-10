СМИ: Три лидера пакистанских талибов убиты в результате взрыва на юго-востоке Афганистана

Боевик запрещенной в Пакистане террористической группировки “Техрик-и-Талибан Пакистан” был атакован и убит в результате подрыва автомобиля в Пактике на юго-востоке Афганистана.

По словам представителя ТТП Мохаммада Хорасани, этот инцидент произошел в воскресенье вечером. Омар Халид Хорасани (также известный как Абдул Вали Моманд), лидер пакистанских талибов, был причастен к взрыву автомобиля на придорожной мине. Раньше он был главой агентства Моманд, которое ранее входило в состав Федерально управляемой территории племен Пакистана.

В машине также находились муфтий Хафиз Хан и Хафиз Даулат Кан. Известно, что они присоединились к террористической группировке “Исламское государство”(террористическая организация запрещена в РФ Верховным судом).

После того, как Исламабад направил послание правительству талибов Афганистана, в котором говорилось, что он не потерпит террористических атак через границу, последовали жесткие действия против ТТП. В конце мая в Кабуле стороны достигли соглашения о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок и продолжении консультаций.