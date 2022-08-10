 

Northrop Grumman заменит двигатели Antares от российской ракеты РД-181 на американские

10.08.2022, 1:35, Разное
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Американская корпорация Northrop Grumman договорилась с компанией Firefly Aerospace об усовершенствовании первой ступени ракеты Antares и замене российских двигателей на американские.
Новая ракета Antares 330, скорее всего, будет полностью американской. Ожидается, что Firefly Aerospace изготовит двигатели “Миранда”. Дата запуска и сроки его создания неизвестны. Дмитрий Рогозин (экс-глава Роскосмоса) заявил в интервью 3 марта, что “Энергомаш” прекратил все поставки ракетных двигателей в США.

Он также отказался проводить техническое обслуживание любой продукции, оставшейся в США. Речь шла о двигателях РД-180, РД-181 и двигателях для ракет-носителей Antares соответственно.

Компания Firefly Space Systems была создана Томасом Маркусиком, ее генеральным директором. В 2017 году компания обанкротилась, после чего была куплена Максимом Поляковым (украинским предпринимателем), который переименовал ее в Firefly Aerospace. Компания расположена в Остине, штат Техас. Запуск ракеты 2021 Alpha компании Firefly Aerospace не удался – ракета разорвалась через несколько секунд после старта.


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