 

Специалисты рассказали о пользе ходьбы пешком

10.08.2022, 1:20, Разное
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Специалисты из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что простая ходьба помогает эффективно снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий и раннего старения артерий.

Ученые уже давно находятся в поиске идеальной профилактики заболеваний сердца и сосудов. Новое исследование показало, что хорошим способом предотвратить развитие данных недугов является ходьба. Причем прогуливаться нужно всего 21 минуту в день, а не несколько часов.

Данный вид активности снижает вероятность столкнуться с патологиями сердечно-сосудистой системы на 30%, а также является хорошей профилактикой ожирения и сахарного диабета.


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