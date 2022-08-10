Байден растерялся при рукопожатии с сенатором США

Глава американского государства Джо Байден попытался дважды пожать руку сенатору Чаку Шумеру на мероприятии в Белом доме, сообщают информационные агентства.

Шумер выступил на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Сенатор прервался, чтобы пожать руки Байдену и еще нескольким выступавшим. Однако после рукопожатия Байден зачем-то вновь стал тянуть руку сенатору, но тот этого не заметил и продолжил выступление, а президент США некоторое время в растерянности стоял с протянутой для рукопожатия рукой, передает РИА «Новости».

Напомним, это уже не первый неловкий момент для Байдена, связанный с рукопожатием. Весной Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.

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