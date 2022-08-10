Эксперт объяснил рост потребления крепкого алкоголя в России

Россияне стали реже ездить за границу, где ранее выпивали огромное количество крепкого алкоголя, за счет чего возросла статистика потребления, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя данные о том, что в РФ стали чаще пить высокоградусные напитки.

В сводном отраслевом отчете Ассоциации производителей пива составили отчет, в котором говорится, что в РФ в первом полугодии 2022 года доля пива в структуре потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт уменьшилась на 1,6 % – до 38,6 %, а вина – на 1,3 % (до 11,5 %). Крепкий же алкоголь прибавил почти 3 %, его потребление возросло до 48,4%, что является наивысшим показателем с 2017 года.

«В РФ 80 % потребления алкогольной продукции или 8 млрд литров в год – это пиво. Поэтому, 1–3 % снижения потребления – капля в море. Реже или чаще – здесь не применимо. И только 20 % приходит на все остальное – вино, водка, виски, ликер, коньяк, джин, игристые и шампанские алкогольные напитки и прочее», – говорит Дробиз.

По его словам, Россия – «страна господствующего пива». Данный напиток любят и потребляют в большом количестве. Что касается крепкого алкоголя, то его действительно начали пить чаще. Он обращает внимание на то, что до начала пандемии коронавируса россияне среднего класса как минимум раз в год ездили за границу, где выпивали огромное количество крепкого алкоголя. Сейчас же практически никто не выезжает, однако пьет столько же, но в России, а не за рубежом, за счет чего и возросла статистика.

В середине июля Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что в первом месяце лета 2022 года в РФ розничная продажа водки возросла на 10,6 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что причина повышения спроса на данный алкоголь в том, что сошлись сразу два фактора: экономический и геополитический.

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