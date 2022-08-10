Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС

В связи с украинскими обстрелами Запорожской АЭС Россия запросила заседание СБ ООН 11 августа, сообщил источник в российском постпредстве.

Источник РИА «Новости» сообщил, что проведение заседания запросили на «вторую половину дня». Он указал на «возможные катастрофические последствия» обстрелов. Другой источник в СБ ООН отметил, что в качестве докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

—