 

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС

10.08.2022, 1:05, Новости дня
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В связи с украинскими обстрелами Запорожской АЭС Россия запросила заседание СБ ООН 11 августа, сообщил источник в российском постпредстве.

Источник РИА «Новости» сообщил, что проведение заседания запросили на «вторую половину дня». Он указал на «возможные катастрофические последствия» обстрелов. Другой источник в СБ ООН отметил, что в качестве докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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