Мнение: Джуд, где ты сейчас…

Все-таки всего за год изменилось многое, во всяком случае, в Англии сейчас вроде бы уже вовсю “возрождают” угольные шахты.

Всадник Джуд

«11-летний житель города Хебден-Бридж английского графства Йоркшир Джуд Уокер в воскресенье, 25 июля, начал пешее путешествие от дома до Лондона — это 321 километр расстояния. Так он хочет призвать людей поддержать петицию о введении в Великобритании налога на вредные выбросы».



Прочитал в новостях про этого веселого мальчугана. И ведь всё та же «углеродная повестка»! Мальчик идет в Лондон пешком, чтобы сказать там взрослым дядям – давайте-ка немедленно запретите использование угля, нефти и газа, ведь от них остается ужасный углеродный след! (а вы думаете, почему он пешком? Именно поэтому).

Правда, при более внимательном рассмотрении оказывается, что всё не так просто: сам-то мальчик, конечно, идет пешком – но вслед за ним едет (!) его мама. Едет причем даже не на машине, а на фургоне. И если еще внимательнее смотреть – фургон… не ее. Фургон ей предоставила некая то ли благотворительная, то ли еще какая организация. Экологическая, наверно. И понятно, почему фургон: это, видимо, дом на колесах – чтобы мамаше и ее чаду было где ночевать в пути.

То есть по виду – полный абсурд, да еще издевательский по своей сути. Но – знакомый: помнится, еще «до ковида» пресловутая Грета Тунберг направилась на конференцию ООН в Нью-Йорк из Европы на яхте под парусом – с той же мотивацией: не полечу самолетом, от самолетов страшные углеродные следы.

У мальчика Джуда, понятно, труба пониже и дым пожиже; пешком по родной Англии – это не по Мировому океану, пусть и на одной из самых быстрых и дорогих яхт в мире. Да и маманька, опять же, под боком, есть где переночевать в человеческих условиях (Грета, говорят, все две недели пути проблевала в трюме этой яхты, поскольку там все подчинено скорости и реально жуткая качка). Но и направленность видна сразу: из Джуда, по всей видимости, пытаются сделать «Грету №2» – поскольку сама Грета, видимо, уже слишком подросла и на нимфетку больше не годится, словом, вышла в тираж. Причем кто пытается? Очевидно, та же самая транснациональная сила, которая запустила в стратосферу и Грету намбер ван.

Ребятишки там, я смотрю, не заморачиваются по части креатива. Сработало один раз – почему ж не повторить еще раз? Еще 25 раз? И расчет тот же, неимоверно циничный, да и что скрывать – просто запрещенный в большинстве стран: использовать детей в рекламе. Просто по принципу «Дети лучше продаются». Хозяева дискурса, мать их…

Причем ясно, что тут ведь целый букет нарушений, из-за которого прогрессивная общественность в ином случае просто бы взвыла: тут и та самая эксплуатация детского образа (11 лет!), и подвергание ребенка опасности, и безответственное отношение родителя… Но все молчат, или даже не молчат, а умильно улыбаются «сознательности мальчика».

Хотя – это тоже часть плана. В одну сторону это работает, а в противоположную – ни-ни. Представим, что в том же (или соседнем) английском городке вдруг образовался бы другой мальчик – Хью (или девочка Лиз), в таком же нежном возрасте, которые бы так же задумали отправиться маршем до Лондона, но с противоположной целью: призвать английских парламентариев ни в коем случае не принимать закон «против углерода». Почему? Ну, хотя бы потому, что «из-за этого мой папа-нефтяник лишится работы».

Что бы было в таком случае? Очевидно – бедный Хью даже из своего городка бы не вышел. Тут же бы налетели, как ястребы, «правозащитные организации», «защитники прав детей»; мальчонку бы мигом забрали в приют, а оттуда – в «правильную» приемную семью, а ту же мамашу не поощрили бы фургоном, а наоборот – лишили родительских прав. Досталось бы и папе-нефтянику – его бы уволили еще раньше, его собственное начальство. Это система «ниппель» – она пропускает только в одну сторону.

Я поначалу был безмерно рад нынешней «зеленой повестке», которую стал продвигать Байден вместе с прочими западными рептилоидами. Даже потирал руки: вот, мол, как хорошо – Запад сам себя лишит дешевого углеводородного топлива, увлечется безумно дорогими прожектами типа «топливо из водорода» – а Россия, ха-ха, отсидится в своем медвежьем углу со старыми добрыми угольком и нефтью, греясь, посмеиваясь и порыкивая оттуда.

Но это, конечно, безмерная наивность – так думать. Уже понятно, что все будет ровно наоборот – это нашу безмозглую РФ ЗАСТАВЯТ отказаться от нефти и газа, навязав «зеленую повестку» – после чего Россия, лишившись своего единственного средства выживания, просто тихо испустит дух, предварительно полностью одичав (надо молиться, чтобы до каннибализма не дошло – но шансов мало).

Что никакой «зеленой энергетики» не будет и быть не может – это ясно на 100%, вопрос только в том, кто умрет первым в процессе ее «внедрения». В этом смысле над всеми этими гретами и джудами можно, конечно, поржать. А можно и воспринимать их как всадников грядущего апокалипсиса” (2021).