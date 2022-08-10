National Interest не обнаружил у Америки стратегии

У Америки сегодня отсутствует стратегическое видение, но именно оно является важным условием существования великих держав. Как пишет The National Interest, ни одна страна не может спрогнозировать, какие кризисы встретятся на её пути, однако она должна как минимум подготовиться к ним, выработав чёткую военно-политическую стратегию, и сейчас Соединенные Штаты нуждаются в такой стратегии острее, чем когда-либо прежде.



AP

Соединённые Штаты забыли один из основополагающих принципов, обуславливающих существование великих держав, а именно наличие стратегического видения. Как пишет The National Interest, прежде американские граждане, живущие в стране и за её пределами, могли указать на Вашингтон и обрисовать его планы в отношении всего мира. Эти планы могли меняться в зависимости от администрации, но они всегда были чёткими и последовательными, но теперь всё иначе.

Как продолжает автор материала, когда президент Трамп вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского партнёрства, азиатские лидеры, должно быть, очень удивились, услышав предупреждение вице-президента Пенса о том, что именно Китай мешает «прийти на помощь нашим союзникам». А когда Вашингтону становится очевидно, что ему, возможно, необходима коалиция ближневосточных стран, чтобы противостоять Ирану, который не желает сбавлять темпы ядерного обогащения, высказывания о Саудовской Аравии как об «изгое» внезапно становятся крайне неуместными. Когда Америка опускается до уровня Венесуэлы, чтобы помочь в налаживании конструктивного диалога между президентом и оппозиционными группами исключительно ради того, чтобы получить доступ к нефти, её обращённые к Индии призывы отказаться от российского импорта также теряют свою убедительность.

«Соединённые Штаты вышли из холодной войны как держава-победительница, потому что одна за другой администрации корректировали свои военно-политические стратегии в ответ на возрастающую советскую угрозу. Хотя ни один президент не сумел реализовать свою стратегию безупречно, все их дипломатические, военные и экономические устремления были продиктованы последовательной, чётко сформулированной программой. Сегодня становится всё труднее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Вашингтон не может долго пребывать в этом состоянии. Каждая новая администрация делает акцент на значимости определённых регионов мира, в случае Байдена это Европа и Азия. Но, если Китай действительно является долгосрочным вызовом, со стороны Вашингтона будет крайне неразумно бросать союзников в Латинской Америке и Африке, оставаться зависимым от китайской электроники и бытовой техники и снижать пошлины, которые призваны защищать американскую продукцию.

«Ни одна страна не может спрогнозировать, какие кризисы встретятся на её пути, однако она должна как минимум подготовиться к ним, выработав чёткую военно-политическую стратегию. Сейчас Соединённые Штаты нуждаются в такой стратегии острее, чем когда-либо прежде», — заключает автор The National Interest.