 

NTD – индийский ресторан более полувека привлекает посетителей фирменным блюдом

10.08.2022, 0:20, Разное
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Уже более полувека ресторан в индийском городе Тривандрам привлекает толпы клиентов. Как передаёт NTD, его изюминка — фирменное блюдо «Кетхель чикен». Это жареная курица со специями, которую подают с лепёшками или с рисом, приправленным топлёным маслом. Владелец ресторана считает умение готовить божьим даром.

Уже более полувека этот ресторан в индийском городе Тривандрам привлекает толпы клиентов. Главная изюминка — фирменное блюдо «Кетхель чикен». Это жареная курица со специями. Её подают с лепёшками или с рисом, приправленным топлёным маслом.

ГОСТЬ РЕСТОРАНА: Это самый популярный ресторан в Тривандраме. Вся еда, включая курицу, очень вкусная.
 
Ресторан при отеле «Рахмания» открылся в 40-м году. Сначала фирменным блюдом здесь была баранина. Через 20 лет ему на смену пришла «курица кетхель». С тех пор поток клиентов не иссякает. Владелец ресторана считает умение готовить божьим даром.

МАХИН, сын основателя ресторана: Люди ходят и в другие рестораны в Эрнакуламе или Кожикоде. Там тоже много клиентов. Но курицу подают не такую, как здесь.
 
Владельцы отеля открыли ещё пять таких ресторанов в штате Керала. Но самым популярным остаётся заведение в Тривандраме.

Дата выхода в эфир 08 августа 2022 года.


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