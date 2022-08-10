СМИ: На обыск поместья Трампа ушло более девяти часов

Примерно с 9:00 утра (мск понедельника) до 6:30 вечера (мск вторника) в собственности Дональда Трампа во Флориде проходил обыск. Об этом рассказал в понедельник телеканал NewsNation со ссылкой на надежные источники.

Он также сообщил, что при обыске присутствовали три адвоката Трампа. Его источники утверждают, что ФБР искало документы, относящиеся к собственности Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп не уточнил, о каком обыске идет речь и что искали агенты ФБР. Однако он сообщил, что агенты ФБР вскрыли сейф.

В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации США (NARA) изъяло 15 коробок с документами, относящимися к офису Трампа. Они были вывезены из поместья Трампа Белым домом. В феврале NARA обратилось в Министерство юстиции с просьбой изучить, как Трамп обращался с документами, имеющими гриф “секретно” и “совершенно секретно”. Washington Post сообщила, что сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить американские законы о работе с правительственными документами.

К ним относятся и секретные документы. Трамп ответил, что он общался с NARA по этому вопросу и принял меры для “транспортировки коробок с президентскими документами” в соответствии с американским законодательством. По данным американских СМИ, обыск был связан именно с этим расследованием.