Московские власти выдали разрешение на строительство центральной арены “Торпедо”

Как пишет официальный сайт мэра Москвы, мэр Москвы выдал разрешение на строительство центральной арены в комплексе спортивных сооружений имени Эдуарда Стрельцова из футбольной команды “Торпедо”.

Согласно официальному сайту мэра Москвы, “будущая вместимость стадиона превысит 15 000 зрителей”. Она будет аналогична символу футбольного клуба “Торпедо” на его эмблеме, – говорится в сообщении. Общая площадь арены превысит 53 000 квадратных метров.

Для обеспечения надежности и безопасности конструкции на каждом этапе строительства будут проводиться выездные проверки. Футбольное поле будет иметь дренаж, ирригацию, гидравлическое отопление и парковку. В подземной части также будет установлено инженерное оборудование. В южном секторе будет расположена детская футбольная академия. По периметру стадиона также будут установлены закусочные. Также будет построена наземная парковка с местами для транспорта людей с ограниченной подвижностью.

Также будут оборудованы тренировочные поля и другие зоны для занятий на полу. Специалисты по ландшафтному дизайну сделают навоз и высадят кустарники. Проект также предусматривает инфраструктуру для размещения музея “Торпедо”, магазина клубной атрибутики и других вспомогательных служб. Анастасия Пятова является председателем Москомстройинвеста. Концепция включает в себя строительство двух жилых комплексов по проекту архитектора Анастасии Пятовой и развитую инфраструктуру для занятий спортом. В двух новых жилых комплексах будут проживать почти три тысячи человек. Стадион на Восточной улице станет главной достопримечательностью.

Согласно сообщению, работы начнутся сразу после получения документов. Старейшей спортивной командой Москвы является “Торпедо”. Клуб был основан 17 августа 1924 года. Цвета “Торпедо” защищали такие всемирно известные игроки, как Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов. Российская история “Торпедо”, отмечена победой на Кубке РФ (1993), и бронзовыми медалями национального чемпионата (2000).