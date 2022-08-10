 

Депутат Госдумы предложил возродить СССР

10.08.2022, 0:10, Разное
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Государственная Дума предложила возродить Союз главенствующих государств по образу и подобию СССР.
С этой идеей выступил Михаил Шеремет (депутат Госдумы от Крымского региона). Я считаю, что было бы неплохо вернуться к системе коллективного добровольного объединения суверенных стран в единый военно-политический и экономический блок, способный противостоять западному экспансионизму и агрессии”.

Как пишет РИА “Новости”, депутат мог бы послужить прототипом для новой конфедерации. Депутат также заявил, что создание такого союза могло бы помочь защитить суверенные государства от нападок со стороны США, поскольку Советский Союз сдерживал стремление НАТО колонизировать и поработить весь мир.


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