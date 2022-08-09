Российские ученые продлят срок службы аккумуляторов

Научные сотрудники Ивановского химико-технологического университета разработали новую технологию производства аккумуляторов. По мнению российских специалистов, их композитные материалы сделают распространенные литий-ионные батареи еще более дешевыми, простыми в изготовлении и долговечными.

Эксперты хотят создать композитные материалы для производства электродов аккумулятора. Основа будет сделана из графита в виде сфер, а в качестве покрытия используют оксиды переходных металлов.

В скором времени первые прототипы новых аккумуляторных батарей на основе новых электродов будут изготовлены на отечественных фабриках.