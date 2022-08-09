 

Общественный штаб Бельского может быть попыткой создания видимости «легализации» народного мнения

09.08.2022, 23:55, Разное
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Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский объявил о начале приема заявок на членство в недавно созданном Общественном штабе по реновации. Однако организация на самом деле может отстаивать интересы не горожан, а Смольного.

«Важно, чтобы в штаб вошли люди, представляющие интересы жителей. Процесс реновации в Петербурге обязан быть максимально открытым», – написал в Telegram Бельский.

Заявки будут принимать 24 августа. Голосование пройдет на сайте петербургского ЗакСа. Структура фактически будет дублировать уже существующее «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК), из состава которого недавно были исключены все, кто отстаивал интересы Петербурга и противодействовал реализации многих неоднозначных инициатив Смольного. По мнению активистов, чиновники провели «рейдерский захват» грозозащитного сообщества.

Вероятно, что Общественный штаб по реновации также будет состоять в большинстве своем из лояльных администрации губернатора Петербурга Александра Беглова людей. Новый орган будет полностью подконтролен петербургским чиновникам и депутатам. Поэтому вероятность того, что Штаб будет заниматься реальной деятельностью, а не созданием «красивых» отчетов, крайне мала.

Стоит отметить, что депутаты петербургского парламента вовсе не обязаны соглашаться с решениями, принятыми Общественным штабом – его полномочия, скорее, формальны. При этом вызывает сомнения и сама система голосования за будущих кандидатов. Не исключено, что их будут отбирать только из тех, кто проявляет лояльность Смольному. Кроме того, голосование в режиме «онлайн» также не гарантирует того, что процесс пройдет прозрачно. Сложившаяся ситуация больше указывает на то, что чиновники и депутаты попросту пытаются создать видимость, что мнение горожан будет учитываться городскими властями при проведении инициированной Бегловым реновации.


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