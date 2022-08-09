Стрижка шегги, текстура и винтаж: несколько стильных идей для обладательниц сильно вьющихся волос

Обладательницам сильно вьющихся волос порой бывает трудно подобрать себе идеальную прическу. Но есть несколько стрижек, которые идеально подходят для кудрявых прядей. Их особенностями являются короткие волосы на макушке, волнистые концы, большой объем и богатая текстура. В статье мы приведем несколько стильных идей для женщин с сильно вьющимися волосами.

Кудрявая прическа с челкой

Изменчивые слои, короткие блики и длинная челка, обрамляющая лицо, – это все, что вам нужно, чтобы ваши кудри выглядели идеально. Уложите челку, используя тонкую круглую щетку и фен, чтобы добиться этого вида.

Стрижка с короткими слоями

Одна из проблем с вьющимися волосами – слишком большая масса на концах и плоская макушка. Создание нескольких более коротких слоев в верхней части придаст желаемый объем, сохраняя длину внизу.

Кудрявый боб

Эта расслабленная стрижка с вьющимися волосами требует минимальных усилий для укладки, но при этом выглядит пышной и густой. Нанесите немного спрея или мусса с морской солью на влажные волосы, соберите их и высушите феном на средней скорости.

Стрижка в стиле афро

Волнистая и многослойная стрижка с лохматыми волосами идеально подходит для натуральных прядей в стиле афро. Это один из лучших способов подчеркнуть текстуру и объем ваших локонов.

Волнистая стрижка с челкой-шторкой

Короткая челка является одной из характерных черт современной стрижки с лохматыми волосами. Завейте пряди, обрамляющие лицо, с помощью плойки или просто дайте им высохнуть на воздухе.

Кефаль с кудрявой челкой

Взъерошенные медные локоны и винтажная кудрявая челка в стиле 70-х – идеальное сочетание для создания потрясающего образа. Лохматая кефаль с челкой – модный и изысканный способ придать форму вашим естественно вьющимся волосам.

Длинная волнистая “кефаль”

Длинная волнистая “кефаль” с тяжелой челкой и кудрявыми волосами сзади подходит не всем. Вы можете попросить своего парикмахера создать ее более утонченную версию с укороченным тупым срезом волос на лбу.

Стрижка с лохматыми слоями

Густая многослойная стрижка с лохматыми слоями красиво подчеркивает волнистость. Эта прическа не требует использования горячих инструментов. Достаточно смазать волосы сывороткой и дать им высохнуть на воздухе.

Длинные вьющиеся волосы с тупой челкой

Если вы хотите придать своим вьющимся волосам некоторый объем без ущерба для длины, попробуйте эту текстурированную стрижку с лохматыми прядями. Тупая круглая челка создаст контраст и придаст вашей прическе индивидуальный оттенок.

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Текстурированная стрижка для густых волос

Перенесите вес ваших густых вьющихся локонов с кончиков на макушку с помощью текстурированной шегги. Вам будет непросто найти парикмахера, который хорошо владеет техникой такой прически. Ищите стилиста, имеющего большой опыт в создании шегги на густых вьющихся волосах.

“Кефаль” на бирюзовых волосах

Хорошо известно, что вьющиеся волосы – лучшая основа для создания кефали. Если же ваши пряди абсолютно прямые, то сделайте завивку. В сочетании с сочным бирюзовым цветом эта прическа будет выглядеть ярко и модно.

Лохматая челка для вьющихся волос

Если вы мечтаете о свободной, текстурированной и простой в укладке стрижке для своих вьющихся волос, то прическа с лохматой челкой идеально вам подходит. Она одновременно модна и проста в уходе.

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Стрижка в стиле афро-кефаль

Короткие, волнистые слои придают этой лохматой стрижке большой объем и блеск. Это идеальная форма для волос в стиле афро или для любого другого типа тугих локонов.

Волнистые волосы с короткими прядями

Добавление бликов к вашим волнистым волосам – идеальный способ подчеркнуть текстуру и создать иллюзию еще большего объема. Уложите шевелюру, используя диффузор и немного сыворотки, чтобы получить эту прическу.

Заключение

Вьющиеся волосы подходят для создания разнообразных причесок. Вы всегда сможете подобрать тот образ, который идеально сочетается с особенностями вашего лица.