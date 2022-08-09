Эксперт TV5 Monde – визит Блинкена в Африку — это не просто попытка обыграть Россию

Выбор главы Госдепартамента пал на государства, посещение которых не принесёт США политических очков на фоне ситуации на Украине, убежден Марк Лавернь, почётный директор Национального центра научных исследований. В интервью TV5 Monde эксперт подчеркнул, что у США есть стратегические интересы в Африке, а целью поездки является восстановление влияния Вашингтона в регионе, где РФ и Китай уже заняли прочные позиции.



AP

На вопрос журналистов TV5 Monde о том, является ли турне Блинкена прямым ответом на поездку Сергея Лаврова, Лавернь утверждает, что на деле ситуация выглядит иначе. Он отмечает, что Лавров тщательно подбирал страны, в которые направился с визитом, равно как и его американский коллега. Однако выбор главы Госдепартамента пал на государства, посещение которых не принесёт США политических очков на фоне ситуации на Украине. К Африке традиционно старались относиться деликатно, предпочитали держать дистанцию — во многом в силу рабовладельческого прошлого США, но сейчас, по мнению Лаверня, начинается процесс изменений. Эксперт убеждён, что второй визит Блинкена на Африканский континент менее чем за год является частью некой большой игры, стремлением показать, что Вашингтон не намерен сдавать свои позиции в регионе, где особый интерес для него представляет вопрос контроля над сырьём, — что так же актуально для Китая и России.

Лавернь отмечает, что выбор стран для турне носит целью продемонстрировать, что США не просто вторят стратегическим шагам российской дипломатии, а намеренно укрепляют связи с государствами-партнёрами. С этой точки зрения визит в Южно-Африканскую Республику можно объяснить тем, что она не намерена попадать в «орбиту» России, а поездки в Демократическую Республику Конго и Руанду вызваны необходимостью разрешения кризиса, спровоцированного конголезской повстанческой группировкой M23 («Движение 23 марта». — ИноТВ). Таким образом США хотят продемонстрировать своё стремление выстраивать долгосрочные отношения с континентом, поясняет эксперт.

TV5 Monde спросил у Марка Лаверня, что Энтони Блинкен может предложить африканским государствам. В своём ответе французский аналитик выделил два основных направления сотрудничества: военно-политическое и экономическое. Он напомнил, что США обладают базами в Нигере, Джибути и поддерживают прогрессивных лидеров, например президента Руанды Пола Кагаме, заинтересованного сферой новых технологий, поскольку это может представлять инвестиционный интерес для Вашингтона. Лавернь убеждён, что Африка должна быть открыта для американских инвестиций, отмечая, что Франция обладает опытом в этой области, а также подчёркивая тот факт, что экономическая конкуренция с Китаем в регионе становится всё более реальной, а для противостояния с восточным гигантом в Африке нужен мощный противовес в лице США. В вопросе разрешения кризисов, по убеждению эксперта, американцы хотят играть роль медиатора, влияя на региональные организации — Африканский союз и Восточноафриканское сообщество.

Марк Лавернь также ответил на вопрос, являются ли эти две поездки главы Госдепартамента в Африку попыткой наверстать упущенное за годы правления Дональда Трампа. Эксперт уверен, что Блинкен старается перевернуть эту страницу в отношениях с регионом. Помимо пренебрежительного отношения к Африканскому континенту со стороны бывшего президента, в те годы у власти были республиканцы, которые традиционно больше интересуются ближневосточной тематикой, говорит аналитик. Он также отмечает тот факт, что повышенное внимание к Африке от нынешней администрации может найти положительный отклик у афроамериканцев, что, вероятно, поможет демократам укрепить свои позиции.

Лавернь отмечает возрастающий вес африканских государств на международной арене: «Голосование в ООН по резолюции о конфликте на Украине было предупредительным выстрелом. Мы не ожидали, что так много африканских стран воздержатся, — все попадали со стульев! Это тревожный звонок». В заключение он подчёркивает, что в ситуации с дипломатическими турне Россия, безусловно, является своего рода «раздражителем» для США, однако, это также некое напоминание Штатам, что африканское направление нельзя оставлять без внимания.