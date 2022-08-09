 

Имя генерал-майора Панфилова будет носить школа в Омске

09.08.2022, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею назвать омскую школу именем генерал-майора Ивана Панфилова площадью.
Это сделано в честь Героя Советского Союза, под началом которого воевали 200 человек из области. Об этом пояснила пресс-служба региона. В пресс-службе правительства сообщили, что предложение поступило в местную администрацию. Это достойное предложение по сохранению и защите памяти. Бурков цитирует слова Буркова о том, что он гордится тем, сколько жителей Омска воевали под его командованием. Школа находится недалеко от сквера Панфилова.

Национальный проект “Жилье и городская среда” благоустраивает его. На первом этапе будут созданы пешеходные зоны. В следующем году также будут построены спортивная площадка и гостевая парковка. Мемориал будет украшен красным гранитом и деревьями. Максим Концедалов – депутат Омского городского Совета. Очень важно, чтобы на мемориале был текст о героическом подвиге 28 красноармейцев 316-й стрелковой дивизии. Его написал Иван Васильевич Панфилов. Это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Удивительным подвигом является сопротивление частей 316-й стрелковой дивизии наступлению вермахта на Волоколамском направлении.

Панфиловцы удержали свои позиции и стояли насмерть против более мощных сил противника”. Пресс-служба приводит слова генерала Ивана Панфилова: “Омские школьники должны знать их имена”. Летом 1941 года Панфилов участвовал в создании дивизии из Казахской ССР и Киргизской ССР. Осенью 1941 года она начала свой боевой путь под Москвой.

Ее действия остановили наступление группы армий “Центр” на столицу. Известно, что 28 солдат и офицеров дивизии остановили атаки многочисленных вражеских танков в районе разъезда Дубосеково. Подразделение было названо в его честь через пять дней после гибели Панфилова, в ноябре 1941 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.22 / Макрон – сегодня в Европе нет решений для замены российского газа

20.11.20 / Анджелина Джоли и Том Харди снимут совместный фильм

22.07.22 / В Одесской области сотрудники военкомата «отмазывали» от службы за $12 тысяч

21.06.22 / Китай и так называемая военная спецоперация России в Украине

20.06.22 / Огромная фура парализовала трассу возле Сочи

16.02.21 / “Любите себя”: Крисси Тейген честно показала шрамы от операций после потери ребенка

11.07.20 / От крема с красным перцем до скраба с землей: бьюти-дайджест недели

24.06.22 / “Утро в борделе”: распластавшаяся на ложе Волочкова отдала самое ценное

22.02.22 / Российский рынок акций обвалился

09.02.21 / ВВС Германии отработали бомбардировки городских объектов, ориентируясь на световые сигналы фонариков и смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика