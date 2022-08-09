Имя генерал-майора Панфилова будет носить школа в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею назвать омскую школу именем генерал-майора Ивана Панфилова площадью.

Это сделано в честь Героя Советского Союза, под началом которого воевали 200 человек из области. Об этом пояснила пресс-служба региона. В пресс-службе правительства сообщили, что предложение поступило в местную администрацию. Это достойное предложение по сохранению и защите памяти. Бурков цитирует слова Буркова о том, что он гордится тем, сколько жителей Омска воевали под его командованием. Школа находится недалеко от сквера Панфилова.

Национальный проект “Жилье и городская среда” благоустраивает его. На первом этапе будут созданы пешеходные зоны. В следующем году также будут построены спортивная площадка и гостевая парковка. Мемориал будет украшен красным гранитом и деревьями. Максим Концедалов – депутат Омского городского Совета. Очень важно, чтобы на мемориале был текст о героическом подвиге 28 красноармейцев 316-й стрелковой дивизии. Его написал Иван Васильевич Панфилов. Это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Удивительным подвигом является сопротивление частей 316-й стрелковой дивизии наступлению вермахта на Волоколамском направлении.

Панфиловцы удержали свои позиции и стояли насмерть против более мощных сил противника”. Пресс-служба приводит слова генерала Ивана Панфилова: “Омские школьники должны знать их имена”. Летом 1941 года Панфилов участвовал в создании дивизии из Казахской ССР и Киргизской ССР. Осенью 1941 года она начала свой боевой путь под Москвой.

Ее действия остановили наступление группы армий “Центр” на столицу. Известно, что 28 солдат и офицеров дивизии остановили атаки многочисленных вражеских танков в районе разъезда Дубосеково. Подразделение было названо в его честь через пять дней после гибели Панфилова, в ноябре 1941 года.