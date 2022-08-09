 

Разгонный блок “Фрегат” с иранским спутником “Хайям” и 16 малыми космическими аппаратами отделились от третьей ступени ракеты-носителя

09.08.2022, 22:48, Разное
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В качестве полезной нагрузки на орбиту будут выведены малые спутники коммерческих и научных компаний, а также некоммерческих организаций.
Это в дополнение к переданным во вторник Роскосмосом. В космос были запущены малые спутники CubeSX, Monitor-1 и Monitor-2. Небольшие аппараты были разработаны в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Балтийском государственном техническом университете “Военмех”, названном в честь Д. Ф. Устинова.

Спутники будут использоваться для научных исследований и разработки технологии межспутниковых каналов связи. Они также позволят проводить дистанционное зондирование, мониторинг окружающей среды и измерять электромагнитное излучение.


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