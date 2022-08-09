 

Ограничения на полеты для центра и юга России продлены до 17 августа

09.08.2022, 22:48, Разное
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По сообщению Росавиации, временный режим ограничения полетов для 11 российских аэропортов продлен Федеральным агентством воздушного транспорта Росавиация до 17 августа.
Согласно сообщению Росавиации, “режим ограничения полетов для 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года”. Федеральное агентство воздушного транспорта заявило, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода и Брянска.


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