 

Мнение: Рост доли нефтегаза, турецкий газорубль и сколько Европа тратит на газ

09.08.2022, 22:45, Разное
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1. Доля нефтегазовой промышленности в экономике России поставила рекорд за последние несколько лет. С одной стороны, рост нефтегазовых доходов сейчас весьма кстати (и он закономерен при столь высоких ценах на газ и нефть), с другой стороны, много лет важной темой для нас было снижение нефтегазовой зависимости (ссылка):
 
По первым подсчетам Росстата, доля нефти и газа в экономике страны превысила 21,7% в первом квартале 2022 года — прошлый рекорд в 21,5% был зафиксирован в 2018 году (однако Росстат считает эти показатели только с 2017 года).

Также известно, что объем ВВП нефтегазового сектора вырос более чем на 20% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

В 2022 году уже мало кому надо объяснять, что мощной российской нефтяной и газовой отраслью надо гордиться, а не стыдиться ею, как много лет пытались нас убедить недруги. Это сложная, высокотехнологичная и романтичная отрасль (работать приходится на Крайнем Севере, в тундре, в тайге), которая является надёжной нашей опорой в нынешние непростые времена.

2. Газорубль продолжает набирать мощь. На днях Турция договорилась с Россией, что частично будет оплачивать российский газ в рублях (ссылка). Поскольку Турция является одним из крупнейших импортёров нашего газа, это весьма серьёзная заявка.
 
Также мы договорились с турками нарастить товарооборот между Россией и Турцией до 100 миллиардов долларов в год. Или, точнее, до 6 триллионов рублей. Когда эта цифра будет достигнута, примерно 10-20% всей внешней торговли России будет идти через Турцию.

3. Аналитик Игорь Юшков указывает, что европейцы в этом году платят за газ примерно в десять раз больше (ссылка):

…европейцы весь 2022 год переплачивают за газ. Там цены — 1500-2000 долларов за тысячу кубических метров. Например, у них есть цель заполнить на 80 процентов газовые хранилища к 1 ноября. В нормальных условиях это стоило бы 5 миллиардов долларов, а сейчас это будет стоить 50 миллиардов долларов.

Что же, за русофобию надо платить. Причём, в идеале, платить не страданиями, хотя и это тоже нас устраивает, а перечислением рублей в российский бюджет. Вот как сейчас.

Источник: Место для дискуссий


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