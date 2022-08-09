Банановая кожура делает сахарное печенье полезнее

Результаты недавней научной работы продемонстрировали, что включение муки из банановой кожуры в тесто для сахарного печенья делает угощения более полезными для здоровья. В тестах вкуса печенье, обогащенное небольшим количеством муки из банановой кожуры, было более удовлетворительным, чем печенье, испеченное только из пшеничной муки. Исследованием делится портал phys.org.

Интерес к растительным диетам и сокращению пищевых отходов растет, и люди хотят творчески использовать каждую часть своих овощей и фруктов. Банановая кожура — один из таких отходов, с которым экспериментируют повара, но она очень волокнистая, что делает ее неприятной для употребления в сыром виде.

Недавно ученые обнаружили, что они могут измельчать кожуру в муку, богатую клетчаткой, магнием, калием и антиоксидантными соединениями. А когда небольшое количество пшеничной муки в хлебе и пирожных заменили новой мукой, хлебобулочные изделия были более питательны.

Чтобы сделать муку из банановой кожуры, исследователи очистили спелые, неповрежденные бананы, а затем бланшировали, высушили и измельчили кожуру в мелкий порошок. Они смешали разное количество порошка со сливочным маслом, сухим обезжиренным молоком, сахарной пудрой, растительным маслом и пшеничной мукой, получив пять партий сахарного печенья, и испекли их.