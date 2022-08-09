Пригодятся в быту и помогут сделать быстрее красивый маникюр: лайфхаки с лаком для ногтей, о которых мало кто знает

Красивые ухоженные руки с аккуратным маникюром не могут остаться незамеченными окружающими. Однако не каждый знает, как сделать маникюр быстрее, стойче, оригинальнее. Кроме того, лак для ногтей используется и для решения некоторых бытовых вопросов. В этой статье описаны несколько интересных лайфхаков.

Лак для маникюра

Итак, как добиться интересных результатов, делая маникюр? Многих, к примеру, впечатляет мраморный эффект. Для этого нужно смешать в ложке вместе два лака и «прокатить» ноготь по ее краю.

Мраморного эффекта можно достичь и другим способом. Добавьте немного лака двух цветов в стакан воды и опустите туда ноготь.

Собираетесь на вечеринку? Удивите окружающих лаком, светящимся в темноте. Он продается в магазинах, но можно сделать его и самостоятельно. Только делать это нужно непосредственно перед его использованием, так как действие длится всего несколько часов. Возьмите светящуюся палочку типа браслета (такие часто продаются на праздниках или у входа в цирк). Помните ее и срежьте край острыми ножницами. Содержимое вылейте в наполовину наполненный пузырек лака. Хорошо встряхните. И можете наносить!

А что делать, если вы куда-то спешите, потому нужно, чтобы лак высох быстрее? Просто распылите сверху кулинарный спрей с антипригарным покрытием.

Если лак под колпачком флакона засох, и его тяжело открыть, закрепите вокруг него резинку. Она поможет лучше его удерживать при открытии.

И еще один момент. Для простоты снятия лака с ногтей можно сделать специальную баночку. Положите в нее обыкновенную губку, хорошо пропитайте ее жидкостью для снятия лака и пользуйтесь. Окунаете накрашенный ноготь и достаете уже без лака. Быстро и эффективно!

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Лак для аксессуаров

Как только наступают теплые дни, многие женщины надевают платья и юбки. Соответственно, используют колготки и чулки. Эти аксессуары смотрятся красиво и сексуально, однако особой прочностью не отличаются, потому могут подвести свою хозяйку в самый неподходящий момент. Для того чтобы не бегать по магазинам за новыми колготками, например, во время работы, положите в сумочку прозрачный лак для ногтей. Он сможет остановить случайно появившуюся стрелку.

Без солнцезащитных очков весной и летом также обходятся немногие. Но даже самые хорошие и известные производители очков не всегда обеспечивают нормальную установку винтиков. Они время от времени выскальзывают. С этой проблемой легко справиться. Нужно покрыть винтик лаком для ногтей, после чего вкрутить обратно. Это надежно его зафиксирует.

Лак для домашних ремонтных работ

Случается такое, что по стеклу может пойти серьезная трещина. Если вы не можете вызвать мастера по ремонту окон сию секунду, вы все равно сможете защитить дом от возникнувшего сквозняка. Просто покройте бумагу лаком и наклейте на трещину. Желательно с двух сторон.

Краны в ванной и на кухне часто ржавеют, несмотря на еще довольно неплохую работоспособность. Менять сантехнику лишь по этой причине, само собой, не хочется. Для того чтобы с ржавчиной не пришлось бороться, предупредите ее появление. Нужно покрыть смеситель слоем прозрачного лака.