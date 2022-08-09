Путин выразил уверенность в победе света над силами тьмы

Правда и свет всегда побеждают тьму, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры композиции.

Путин подчеркнул, что Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства, это «свидетельство настоящего, большого искусства». По его словам, «великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», передает ТАСС.

Президент назвал симфонию Шостаковича одной из вершин мировой культуры. Он напомнил, что 9 августа 1942 года «состоялась самая главная премьера этого гениального произведения». Тогда она «уже прозвучала и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», сказал Путин.

Премьера состоялась в день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал», а симфония зазвучала «как гимн мужеству и стойкости Ленинграда», сообщил он.

Прямая трансляция концерта потрясла мир, добавил Путин. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию. В симфонии было «поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», сказал он.

5 марта отмечалось 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича.

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