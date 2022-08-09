 

Мнение: Медведев порадовал Европу?

09.08.2022, 22:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова расчехлил свой пулемет Telegram-канал, передернул затвор и жахнул. По президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мол, «главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?».


отсюда

Сравнивав Зеленского с Гитлером, Медведев, конечно, перегнул. Но  хоть  не пригрозил полностью прекратить транзит российского газа в Европу через Украину. А вполне мог бы!  Потому как прекрасно знает возможности «Газпрома», поскольку с июня 2002 по май 2008 года трудился еще и председателем Совета директоров ОАО «Газпром».

Можно сказать, что  Медведев порадовал европейцев, не вспомнив про газ…. Или не порадовал?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.22 / Стоимость нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

30.03.22 / Мнение: Когда Кадыров возьмет Киев?

15.07.21 / Cпециально для братьев-евреев

23.03.22 / Похудение с помощью обруча не миф: 5 самых жиросжигающих упражнений

13.10.20 / Скандалы: Рустам Тарико развел водку и банк

03.06.21 / Изношенные тапочки, негодная одежда, вьющиеся растения, перья павлина: чего не должно быть в доме по фэншуй

28.04.21 / Девчачий праздник: Оксана Самойлова и ее дочь Майя отметили один день рождения на двоих

19.07.22 / Bloomberg – аномальная жара в Европе привела к росту цен на газ и электроэнергию

10.02.22 / Продукты с селеном могут улучшать память и помогать восстановлению после инсульта

22.02.22 / Мнение: Рекорд экономического роста, рекорд микрозаймов и нулевой капитал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика