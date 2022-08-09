Мнение: Медведев порадовал Европу?

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев снова расчехлил свой пулемет Telegram-канал, передернул затвор и жахнул. По президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мол, «главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?».



отсюда

Сравнивав Зеленского с Гитлером, Медведев, конечно, перегнул. Но хоть не пригрозил полностью прекратить транзит российского газа в Европу через Украину. А вполне мог бы! Потому как прекрасно знает возможности «Газпрома», поскольку с июня 2002 по май 2008 года трудился еще и председателем Совета директоров ОАО «Газпром».

Можно сказать, что Медведев порадовал европейцев, не вспомнив про газ…. Или не порадовал?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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