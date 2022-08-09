Мнение: Губернаторские батальоны

“Структурно новая система выглядит следующим образом: регионы обязаны сформировать по нескольку отрядов-батальонов для отправки их на фронт. В Санкт-Петербурге, к примеру, проходят формирование три «именных» батальона: «Кронштадт», «Балтика» и «Нева». Ленинградская область формирует артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский». Ульяновск проводит набор в батальоны «Свияга» и «Симбирск», Иркутск — в «Ангару» и так далее.

…

Губернаторские батальоны — это система откачки региональной отчаявшейся бедноты и нищеты, которым предложен вариант обеспечить свою семью через собственную гибель. Может, кому и повезет, и он даже вернется, хотя не обязательно целиком. Задача этих новых мобструктур — прокачивать через боевые действия и утилизировать бесполезное население. Поэтому батальоны будут одновременно воевать на фронте и проводить набор в тылу. По всей видимости, на губернаторов рано или поздно, но возложат обязанность материального обеспечения этих батальонов — вначале вещевое-денежное, затем легким вооружением, ну, а затем — оплачивать полную экипировку, включая технику, вооружение и боеприпасы.

В качестве недокументированных последствий это означает появление региональных вооруженных структур. Ранее такой привилегией пользовалась лишь Чечня, теперь — как минимум половина регионов. Чем чревата такая ситуация, говорить не приходится — в руках у региональных баронов появляются свои собственные армии. Пока губернатор лоялен Кремлю, проблем нет, но как только у Кремля возникнут проблемы — тут начинаются самые разные сюжеты.

Но деваться некуда: спецоперация сама себя не обслужит, имеющиеся у государства структуры настолько деградировали, что не в состоянии решить задачу ведения локального вооруженного конфликта”.

Вот и до Эль-Мюрида дошло то, о чем я писал пару недель назад (31 июля – “У регионов в РФ будут войска”). Смешная история, конечно – режим сам себе копает могилу. Любо. Хотя – как любо? Готовит ведь одновременно, подлец, почву для гражданской войны.